Startlist staffetta maschile biathlon Oestersund 2025 | orario tv streaming il quartetto dell’Italia

La seconda gara stagionale ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, scatterà alle ore 16.55 e sarà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto con un elemento a sorpresa. A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Patrick Braunhofer all’apertura, Lukas Hofer nella seconda frazione, Didier Bionaz nel terzo segmento di gara e Tommaso Giacomel in chiusura. Nel complesso saranno 21 i quartetti al via. La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

