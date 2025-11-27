CNA promuove cinema opera e libri al Messina Opera Film Festival 2025

Si è svolta lo scorso 24 novembre la conferenza stampa di presentazione del Messina Opera Film Festival, l’unica manifestazione europea dedicata al rapporto tra cinema e opera lirica, che si terrà dal 29 novembre al 7 dicembre 2025. Durante l’evento è stata anche presentata la sezione, promossa e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - CNA promuove cinema, opera e libri al Messina Opera Film Festival 2025

