Bernini e Borromini, due protagonisti del Barocco romano, sono al centro di una mostra che ripercorre le loro origini artistiche. La mostra mette in evidenza come il rapporto tra Bernini e il papa Urbano VIII, eletto nel 1623, abbia influenzato profondamente le loro carriere. La collaborazione tra il pittore e il pontefice nacque quando Bernini, ancora giovane, ricevette i primi incarichi importanti, e si consolidò con il tempo, portando alla creazione di alcune delle opere più iconiche di Roma.

Il rapporto tra l’artista e la committenza è centrale nella storia dell’arte ma quello tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, eletto pontefice nel 1623 con il nome di Urbano VIII, è sicuramente un unicum perché il sodalizio tra i due affonda le radici nella prima giovinezza dello scultore per poi consolidarsi nel tempo quando il pontefice lo mise al centro del suo progetto di magnificare il casato e dare alla città di Roma il primato artistico nel mondo. Ad esplorare questo legame rappresentativo della cultura artistica del Seicento è la mostra “Bernini e i Barberini” che ha aperto il 12 febbraio a Palazzo Barberini a Roma dove sarà visibile sino al 14 giugno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bernini e Borromini, la mostra sulle origini del Barocco

Domani apre a Roma una nuova mostra a Palazzo Barberini dedicata a Gian Lorenzo Bernini e al suo rapporto con Maffeo Barberini, il primo grande committente del famoso scultore.

A Roma, nelle sale di Palazzo Barberini, il barocco si mostra ancora una volta protagonista con una grande mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini.

30/01/2026 - Gianfranco Brunelli presenta la mostra Barocco il gran teatro delle idee

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.