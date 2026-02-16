Bernini e Borromini la mostra sulle origini del Barocco
Bernini e Borromini, due protagonisti del Barocco romano, sono al centro di una mostra che ripercorre le loro origini artistiche. La mostra mette in evidenza come il rapporto tra Bernini e il papa Urbano VIII, eletto nel 1623, abbia influenzato profondamente le loro carriere. La collaborazione tra il pittore e il pontefice nacque quando Bernini, ancora giovane, ricevette i primi incarichi importanti, e si consolidò con il tempo, portando alla creazione di alcune delle opere più iconiche di Roma.
Il rapporto tra l’artista e la committenza è centrale nella storia dell’arte ma quello tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, eletto pontefice nel 1623 con il nome di Urbano VIII, è sicuramente un unicum perché il sodalizio tra i due affonda le radici nella prima giovinezza dello scultore per poi consolidarsi nel tempo quando il pontefice lo mise al centro del suo progetto di magnificare il casato e dare alla città di Roma il primato artistico nel mondo. Ad esplorare questo legame rappresentativo della cultura artistica del Seicento è la mostra “Bernini e i Barberini” che ha aperto il 12 febbraio a Palazzo Barberini a Roma dove sarà visibile sino al 14 giugno. 🔗 Leggi su Panorama.it
