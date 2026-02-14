Berlinale 76 – The Moment – Recensione | ridere del successo mentre ti sta travolgendo

Durante la Berlinale 76, il film The Moment di cui si parla molto ha fatto discutere perché mette in discussione il successo che sta vivendo. Il regista ha deciso di mostrare come i protagonisti ridono della loro fortuna, anche se questa li sta travolgendo, creando un contrasto tra apparenza e realtà. Il film si presenta come un mockumentary sul tour di BRAT, ma in realtà prende una piega diversa, sorprendendo gli spettatori con una narrazione più profonda.

Alla Berlinale The Moment arriva con un'ambiguità interessante. Venduto come mockumentary sul tour di BRAT, in realtà sceglie una direzione diversa. Non è un film concerto. Non è un documentario celebrativo. Non è il tentativo di fissare su schermo un'estate pop diventata fenomeno culturale. Il film prende quel momento reale della carriera di Charli XCX, l'esplosione globale di BRAT, e lo usa come punto di partenza per costruire una storia alternativa. Non racconta ciò che è successo, ma immagina cosa sarebbe potuto accadere se, nel pieno del successo, le scelte fossero state guidate dalla pressione e non dalla sicurezza artistica che ha caratterizzato quell'album.