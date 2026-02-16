Berlinale 76 | diario dalla prima settimana tra horror politica e industria culturale

La Berlinale 76, che ha avuto inizio questa settimana, è stata caratterizzata da film che suscitano opinioni opposte e da nuove voci nel panorama cinematografico. La manifestazione, in corso a Berlino, ha visto la proiezione di opere prime che sfidano le convenzioni e di titoli politici che dividono il pubblico. Tra le pellicole più discusse, alcuni hanno affrontato temi di attualità con uno stile provocatorio, attirando l’attenzione dei critici e degli spettatori.

La 76ª edizione della Berlinale è entrata nel vivo e la prima settimana di festival ha già mostrato una linea molto chiara: film fortemente divisivi, opere prime ambiziose, riflessioni politiche molto nette e diversi titoli che hanno acceso discussioni dentro e fuori le sale. Ecco il nostro diario dei primi film visti alla Berlinale 2026. Indice. A Prayer for the Dying – una prima opera western di Dara Van Dusen alla Berlinale. Good Luck, Have Fun, Don't Die – Il ritorno alla regia di Gore Verbinski. The Moment – Charli XCX alla Berlinale. Heysel 85 – La tragedia della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool nel film di Teodora Ana Mihai alla Berlinale.