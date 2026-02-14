Berlinale 76 arriva il Giappone

Il Giappone partecipa alla Berlinale 76, portando nuove pellicole animate, perché punta a far conoscere i suoi talenti emergenti. Quest’anno, il festival ospita una selezione di film provenienti da autori giapponesi che usano tecniche innovative e tematiche attuali, come la crisi ambientale e le relazioni familiari. Tra i titoli in concorso c’è anche un’opera che combina animazione tradizionale e digitale, girata in diverse città del paese, tra cui Tokyo e Kyoto.

È questo il caso della Berlinale di quest'anno che vede fra le ventidue opere presentate nel concorso principale anche A New Dawn (Hana rokusho ga akeru hi ni), lungometraggio animato e debutto per Shinomiya Yoshitoshi, animatore e illustratore, che in un passato recente collaborò già con Shinkai Makoto per il campione d'incassi Your Name, e altre produzioni, animate e non. Si tratta di una coproduzione fra la giapponese Asmik Ace e la transalpina Miyu Production, quest'ultima una garanzia di qualità, sperimentazione e innovazione quando si tratta di lavori animati. Si ricordino qui almeno le coproduzioni, sempre con il paese del Sol Levante, Ghost Cat Anzu e Planetes, o il notevole Death Does Not Exist del canadese Félix Dufour-Laperrière dell'anno scorso.