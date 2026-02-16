Bergamo-Parigi | Argenteuil riapre l’album di famiglia degli emigrati tra ‘800 e metà ‘900

Argenteuil riapre l’album di famiglia degli emigrati bergamaschi tra '800 e metà '900, dopo che un nuovo studio ha rivelato come le storie di queste persone siano state spesso ignorate. La città alle porte di Parigi custodisce ancora le tracce di immigrati provenienti dalle Valli Bergamasche, che tra fine Ottocento e anni Cinquanta hanno lasciato il loro paese per cercare lavoro e una vita migliore. Un dettaglio concreto emerge dai registri storici: molte di queste famiglie si sono stabilite in quartieri popolari, contribuendo a costruire le case e a sviluppare le attività locali.

Dalle Valli Bergamasche alla Banlieue: La Storia Dimenticata degli Emigrati a Argenteuil. Argenteuil, città alle porte di Parigi, conserva una memoria silenziosa di uomini e donne provenienti dalla provincia di Bergamo che, tra la fine del XIX e il secondo dopoguerra, hanno contribuito a plasmare il suo tessuto urbano e sociale. Un ricercatore di seconda generazione, Cyril Delaunay-Artifoni, ha intrapreso un lavoro di recupero di questa storia, raccogliendo fotografie, documenti e testimonianze per restituire dignità a un pezzo di Italia dimenticato in Francia. Un Flusso Migratorio Verso la Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu Luci e colori nell’arte. La pittura europea tra '800 e '900 Carabinieri forestali di Bergamo, il bilancio del 2025: più di 800 controlli, 130 tra reati e illeciti amministrativi Nel 2025, i Carabinieri Forestali di Bergamo hanno svolto oltre 800 controlli, riscontrando 130 reati e illeciti amministrativi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bergamaschi ad Argenteuil: la storia di un’emigrazione dimenticataMuratori e manovali bergamaschi hanno costruito Argenteuil. Cyril Artifoni raccoglie fotografie e documenti per documentarne la storia. bergamonews.it Lunedì 2 febbraio a Bergamo con noi avremo una tedofora d'eccezione: Chiara Consonni, oro nel Ciclismo su Pista, specialità Madison (in coppia con Vittoria Guazzini) a Parigi 2024. facebook