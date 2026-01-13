Carabinieri forestali di Bergamo il bilancio del 2025 | più di 800 controlli 130 tra reati e illeciti amministrativi

Nel 2025, i Carabinieri Forestali di Bergamo hanno svolto oltre 800 controlli, riscontrando 130 reati e illeciti amministrativi. L’attività si è concentrata sul rispetto delle normative ambientali, con un ruolo fondamentale delle segnalazioni dei cittadini. L’impegno delle forze dell’ordine mira a garantire la tutela del patrimonio naturale, mantenendo alta l’attenzione su eventuali violazioni e promuovendo una cultura di rispetto per l’ambiente.

L'ATTIVITÀ. «Diffuso rispetto delle normative, ma l'attenzione resta alta». Fondamentali le segnalazioni della cittadinanza.

