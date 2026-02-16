Benno Neumair | dal carcere di massima sicurezza a Padova via a studio e lavoro per la giustizia riparativa

Benno Neumair, condannato all’ergastolo per aver ucciso i genitori a Bolzano nel gennaio 2021, è stato trasferito dal carcere di massima sicurezza di Bolzano a quello di Padova, per partecipare a programmi di studio e lavoro. La decisione mira a favorire un percorso di giustizia riparativa, offrendo a Neumair nuove opportunità di reinserimento. Ora, nel nuovo carcere, frequenta corsi e lavora in attività che coinvolgono anche persone vittime di crimini.

Nuova vita in carcere per Benno Neumair: lavoro, studio e giustizia riparativa a Padova. Benno Neumair, condannato all’ergastolo per l’omicidio dei genitori avvenuto a Bolzano nel gennaio 2021, ha cambiato regime carcerario. Il trentaquattrenne è stato trasferito dal carcere di Montorio, in provincia di Verona, al Due Palazzi di Padova, dove potrà accedere a percorsi di giustizia riparativa che prevedono l’opportunità di lavorare o studiare. Il trasferimento, avvenuto nei giorni scorsi, segna una svolta significativa nella sua detenzione e apre un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria che ha sconvolto l’Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu

Benno Neumair, condannato all’ergastolo per aver ucciso i genitori a Bolzano nel 2021, si trasferisce in una nuova struttura carceraria.

Benno Neumair è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova dopo aver ricevuto l’ergastolo, e ora può lavorare mentre sconta la condanna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.