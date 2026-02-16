Benno Neumair | dal carcere di massima sicurezza a Padova via a studio e lavoro per la giustizia riparativa
Benno Neumair, condannato all’ergastolo per aver ucciso i genitori a Bolzano nel gennaio 2021, è stato trasferito dal carcere di massima sicurezza di Bolzano a quello di Padova, per partecipare a programmi di studio e lavoro. La decisione mira a favorire un percorso di giustizia riparativa, offrendo a Neumair nuove opportunità di reinserimento. Ora, nel nuovo carcere, frequenta corsi e lavora in attività che coinvolgono anche persone vittime di crimini.
Nuova vita in carcere per Benno Neumair: lavoro, studio e giustizia riparativa a Padova. Benno Neumair, condannato all’ergastolo per l’omicidio dei genitori avvenuto a Bolzano nel gennaio 2021, ha cambiato regime carcerario. Il trentaquattrenne è stato trasferito dal carcere di Montorio, in provincia di Verona, al Due Palazzi di Padova, dove potrà accedere a percorsi di giustizia riparativa che prevedono l’opportunità di lavorare o studiare. Il trasferimento, avvenuto nei giorni scorsi, segna una svolta significativa nella sua detenzione e apre un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria che ha sconvolto l’Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuova vita per Benno Neumair: cambia carcere, potrà lavorare e studiare
Benno Neumair, condannato all’ergastolo per aver ucciso i genitori a Bolzano nel 2021, si trasferisce in una nuova struttura carceraria.
Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi. Potrà lavorare mentre sconta l'ergastolo. «Ma finora nessun pentimento»
Benno Neumair è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova dopo aver ricevuto l’ergastolo, e ora può lavorare mentre sconta la condanna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Benno e la nuova vita nel carcere di Padova: potrà lavorare e studiare. Fino ad ora nessun segno di pentimento e nessuna scusa; Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi. Potrà lavorare mentre sconta l'ergastolo. Ma finora nessun pentimento; Nuova vita per Benno Neumair: cambia carcere, potrà lavorare e studiare; Benno Neumair trasferito nel carcere di Padova.
Benno Neumair trasferito in un altro carcere: lavoro e studio mentre sconta l’ergastolo. Ma ancora nessuna scusaIl 34enne altoatesino è stato trasferito da Verona al penitenziario padovano. Nel nuovo istituto potrebbe accedere a percorsi di attività lavorative e formative. I legali delle parti civili sottolinea ... altoadige.it
Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi. Potrà lavorare mentre sconta l'ergastolo. «Ma finora nessun pentimento»PADOVA - Benno Neumair, una nuova vita in carcere a Padova. Da qualche giorno l'uomo riconosciuto colpevole dell’omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, la sera del ... corriereadriatico.it
Benno Neumair trasferito in un altro carcere: lavoro e studio mentre sconta l’ergastolo. Ma ancora nessuna scusa. Il 34enne altoatesino è stato trasferito da Verona al penitenziario padovano. facebook