Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi Potrà lavorare mentre sconta l' ergastolo Ma finora nessun pentimento
Benno Neumair è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova dopo aver ricevuto l’ergastolo, e ora può lavorare mentre sconta la condanna. La decisione deriva dalla sua condanna definitiva per l’omicidio dei genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, avvenuto la sera del 4 agosto. Finora, Neumair non ha mostrato segni di pentimento, né ha fornito spiegazioni che possano chiarire le sue motivazioni.
PADOVA - Benno Neumair, una nuova vita in carcere a Padova. Da qualche giorno l'uomo riconosciuto colpevole dell’omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, la sera del 4 gennaio 2021 nell’appartamento di famiglia a Bolzano, ha lasciato Montorio Verona: ora è detenuto in una cella del Due Palazzi. E lì sconterà l'ergastolo, così come ha stabilito la Corte di Cassazione con la condanna definitiva per duplice omicidio, evidenziando per altro la piena capacità di intendere e volere. Ma per lui, che ha 34 anni e ha fatto richiesta di accesso alla giustizia riparativa, è stato deciso probabilmente un percorso di lavoro e studio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Jacques Moretti resta in carcere, ma potrà uscire su cauzione. L'ira delle famiglie: «Ancora nessun indagato nel Comune di Crans-Montana»
Jacques Moretti rimane in carcere, con la possibilità di uscire su cauzione.
“Nessun pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte”. Ecco perché la Cassazione ha conferma l’ergastolo per Marco Bianchi
La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, senza alcun pentimento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi. Potrà lavorare mentre sconta l'ergastolo. Ma finora nessun pentimento; Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi. Potrà lavorare mentre sconta l'ergastolo. Ma finora nessun pentimento; Elly Schlein, a Padova le ragioni del no al referendum: La riforma non renderà la giustizia più efficiente. E interviene anche sul carcere; Crans Montana, un’altra offesa ai nostri ragazzi.
Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi. Potrà lavorare mentre sconta l'ergastolo. «Ma finora nessun pentimento»PADOVA - Benno Neumair, una nuova vita in carcere a Padova. Da qualche giorno l'uomo riconosciuto colpevole dell’omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, la sera del ... ilmattino.it
Benno Neumair inizia giustizia riparativa con delle zieBenno Neumair, il bolzanino che sta scontando l'ergastolo per aver ucciso nel 2021 i suoi genitori e per averli poi gettati nel fiume Adige, ha iniziato un percorso di giustizia riparativa con due zie ... ansa.it
Il caso BENNO NEUMAIR, la mia analisi sulla giustizia riparativa, questa settimana in edicola sul settimanale GIALLO #settimanalegiallodirettricealbinaperri facebook