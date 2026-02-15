Benno Neumair trasferito nel carcere Due Palazzi Potrà lavorare mentre sconta l' ergastolo Ma finora nessun pentimento

Benno Neumair è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova dopo aver ricevuto l’ergastolo, e ora può lavorare mentre sconta la condanna. La decisione deriva dalla sua condanna definitiva per l’omicidio dei genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, avvenuto la sera del 4 agosto. Finora, Neumair non ha mostrato segni di pentimento, né ha fornito spiegazioni che possano chiarire le sue motivazioni.

PADOVA - Benno Neumair, una nuova vita in carcere a Padova. Da qualche giorno l'uomo riconosciuto colpevole dell’omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, la sera del 4 gennaio 2021 nell’appartamento di famiglia a Bolzano, ha lasciato Montorio Verona: ora è detenuto in una cella del Due Palazzi. E lì sconterà l'ergastolo, così come ha stabilito la Corte di Cassazione con la condanna definitiva per duplice omicidio, evidenziando per altro la piena capacità di intendere e volere. Ma per lui, che ha 34 anni e ha fatto richiesta di accesso alla giustizia riparativa, è stato deciso probabilmente un percorso di lavoro e studio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

