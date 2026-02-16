Nuova vita per Benno Neumair | cambia carcere potrà lavorare e studiare

Benno Neumair, il 34enne condannato all’ergastolo per l’omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, risalente al gennaio 2021 nell’appartamento della famiglia a Bolzano, cambia carcere. Nei giorni scorsi, infatti, l’altoatesino ha lasciato il Montorio di Verona spostandosi di qualche chilometro verso est, più precisamente al carcere Due Palazzi di Padova. Il detenuto ha fatto richiesta per accedere a un percorso di giustizia riparativa, potendo quindi iniziare a lavorare o a studiare, il tutto scontando evidentemente la pena. Non solo un impiego, ma anche la possibilità di riallacciare i rapporti con i familiari: in questo senso, da quanto emerso, Benno riceve periodicamente le visite in carcere da parte di due sue zie che hanno accettato di incontrarlo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Benno Neumair è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova dopo aver ricevuto l'ergastolo, e ora può lavorare mentre sconta la condanna.

Il tribunale di sorveglianza di Venezia ha autorizzato Chico Forti a partecipare ad attività esterne al carcere di Verona, tra cui un percorso di formazione per pizzaioli, iniziative di volontariato per anziani e l'insegnamento di windsurf a persone con disabilità.

