Sannio Valley Voices debutta su LinkedIn | online il primo contributo di Giovanni Severini

Giovanni Severini ha pubblicato il suo primo articolo su LinkedIn, segnando l’inizio di Sannio Valley Voices. La newsletter vuole diventare un punto di riferimento per chi vuole scoprire le storie e le voci che si muovono nel mondo dell’innovazione, dell’educazione e dell’impatto sociale nel Sannio. Per ora, il progetto prende forma online e punta a coinvolgere chi ha voglia di ascoltare e condividere.

Con la pubblicazione del primo contributo prende ufficialmente forma Sannio Valley Voices, la nuova newsletter di Sannio Valley pensata come spazio di ascolto, riflessione e racconto delle voci che animano l'ecosistema dell'innovazione, dell'educazione e dell'impatto sociale. Uno sguardo che parte dai territori e dialoga con il mondo. "Voices" non si propone come una vetrina istituzionale né come un megafono autoreferenziale. L'obiettivo è piuttosto quello di creare un luogo di confronto, in cui esperienze vissute, competenze e visioni si intrecciano per generare consapevolezza e stimolare cambiamento.

