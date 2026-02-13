Beatrice trovata morta a due anni col corpo pieno di lividi anche il compagno della mamma accusato di omicidio

Beatrice, la bambina di due anni trovata morta con il corpo pieno di lividi nella sua casa di Bordighera, è stata uccisa, e ora anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. I carabinieri hanno scoperto che l’uomo avrebbe inflitto le ferite mortali alla bambina durante una lite con la madre, che nel frattempo si trova sotto choc e assistita dagli agenti. È la prima volta che si ipotizza un coinvolgimento diretto del compagno della donna nel tragico episodio.

La donna, che si trova in carcere, ha riferito di avere affidato per alcune ore le figlie all'uomo. Cosa ha detto e cosa è emerso finora C'è un altro indagato per il caso della bambina di due anni trovata morta nella sua casa a Bordighera. Si tratta del compagno della mamma, la quale si trova già in carcere. L'uomo sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, esattamente come la compagna. La bambina si chiamava Beatrice ed è stata trovata senza vita nel suo lettino. La mamma ha chiamato i soccorsi dicendo che la piccola non respirava più, ma i medici del 118 nonostante i ripetuti tentativi non hanno potuto fare nulla.

La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata.

Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera, è morta per cause ancora da chiarire, e ora anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

