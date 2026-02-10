Bordighera bimba di 2 anni trovata morta con numerosi lividi ricondotti a colpi volontari | madre arrestata per omicidio preterintenzionale

La polizia ha arrestato una madre di 27 anni a Bordighera, dopo aver trovato la sua bambina di 2 anni senza vita con numerosi lividi sul corpo. La donna aveva detto che la figlia era caduta accidentalmente dalle scale, ma gli investigatori non hanno creduto alla sua versione. Ora si indaga per omicidio preterintenzionale.

La madre ha ricondotto le ecchimosi sul corpo della figlia ad una caduta accidentale giù dalle scale, ma la sua ricostruzione non ha convinto gli inquirenti. Primissime ispezioni hanno ricondotto i lividi a percosse, alcune delle quali inferte con oggetti contundenti

