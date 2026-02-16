Bastoni travolto da minacce e insulti ha pensato di dire la sua Poi ha cambiato idea Andrà in Nazionale

Domenico Bastoni ha deciso di parlare dopo aver ricevuto minacce e insulti online, ma poi ha scelto di non farlo. La sua reazione è avvenuta in un momento di forte pressione, scatenata dalla reazione sui social dopo il match tra Inter e Juventus, dove è stato coinvolto nella simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu. Nonostante il clamore, il difensore nerazzurro ha comunque ricevuto la convocazione in nazionale, sorprendendo alcuni tifosi. La sua giornata si è svolta tra tensioni e decisioni improvvise, con l’attenzione puntata sui social e sui media sportivi.

Corriere della Sera e Gazzetta ricostruiscono la giornata di Bastoni protagonista di Inter-Juventus con la simulazione che ha provocato l'ingiusta espulsione di Kalulu. Scrive il Corriere della Sera: Tutti contro Alessandro Bastoni, fino alle minacce di morte a moglie e figlia: il difensore dell'inter e della Nazionale ha bloccato i commenti sui social network — come la moglie Camilla Bresciani — quando ormai il livello degli insulti, irriferibili, era già tracimato. Bastoni ha trascorso il giorno di riposo nella casa in provincia di Bergamo, assieme alla famiglia La pressione è sempre altissima sui nerazzurri, Bastoni in questo senso è uno dei pochi giocatori che si è lamentato di giocare troppo, facendo anche discutere: «Anche i calciatori fanno sacrifici, non solo gli operai». Bastoni andrà regolarmente in Nazionale: nessuna esclusione da parte di Gattuso.