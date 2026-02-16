Bastoni andrà regolarmente in Nazionale | nessuna esclusione da parte di Gattuso Decisione presa

Alessandro Bastoni partirà con la Nazionale perché Gattuso ha deciso di non lasciarlo fuori dalla lista. Il difensore della Juventus sarà quindi disponibile per le prossime partite, nonostante alcune voci di possibile esclusione. La scelta del tecnico si basa sulle sue recenti prestazioni in campionato, che hanno convinto la società e il giocatore. Bastoni si sta preparando per il raduno, con l’obiettivo di dimostrare il suo valore anche in nazionale.

da parte del ct azzurro. Se il CT Gattuso dovesse escludere chiunque cerchi di ingannare il direttore di gara – si legge su La Gazzetta dello Sport –, tra simulazioni, tuffi e proteste per rimesse laterali inesistenti, faticherebbe persino a completare la lista dei titolari. Sono scene ormai ordinarie nel nostro calcio. Tuttavia, il caso di San Siro è decisamente più serio: parliamo di una sanzione invertita che ha graziato l’Inter, aggravata da quell’esultanza antisportiva che ha aggiunto l’insulto all’ingiuria per la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bastoni andrà regolarmente in Nazionale: nessuna esclusione da parte di Gattuso. Decisione presa Bastoni escluso dalla Nazionale? Arriva la decisione di Gattuso dopo la simulazione in Inter Juve: la motivazione Giorgio Bastoni non è stato convocato in Nazionale dopo aver simulato un fallo nel derby tra Inter e Juventus. Missiroli: "Avs, nessuna esclusione dalla maggioranza da parte mia" Il senatore Missiroli smentisce le voci di una sua esclusione da parte di Alleanza Verdi e Sinistra nella maggioranza di governo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bastoni, niente convocazione in Nazionale: il duro messaggioAncora polemiche il giorno dopo il derby d'Italia tra Inter e Juventus: l'ultimo annuncio lascia i tifosi a bocca aperta ... calciomercato.it Bastoni diventa un caso, Enrico Letta: Non va convocato in Nazionale. Cosa dice il codice eticoAlessandro Bastoni ha provocato l'espulsione di Kalulu con una simulazione, diventata oggetto di polemiche e discussioni ... fanpage.it Esulterò come Bastoni ogni qual volta la nazionale di Bastoni non andrà ad un mondiale.. x.com Come osa #LaPenna ammonire #Bastoni. Da domani, andrà in #SerieB. #InterJuve - facebook.com facebook