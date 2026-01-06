Nostro figlio doveva andare a Capodanno a Crans-Montana poi ha cambiato idea Al Bano dice che Cellino San Marco lo ha salvato | lo rivela Loredana Lecciso

Loredana Lecciso rivela che il figlio di Al Bano, inizialmente destinato a trascorrere Capodanno a Crans-Montana, ha cambiato idea. Al Bano ha commentato come Cellino San Marco lo abbia in qualche modo salvato da un tragico evento, facendo riferimento alla tragedia dell’incendio al locale Le Constellation, che ha causato la morte di 40 persone. Un episodio che evidenzia come la fortuna possa intervenire inaspettatamente.

Un vero e proprio colpo di fortuna. Il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido (vero nome Al Bano Junior, ndr), avrebbe dovuto passare la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana in cui un incendio ha causato la morte di 40 giovani. Lo ha confermato Loredana Lecciso in una intervista al Corriere del Mezzogiorno-Puglia: “Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera. Si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto”. E ancora: “Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

