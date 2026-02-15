Bastoni nel mirino dopo Inter-Juventus Fuori dalla nazionale
Alessandro Bastoni è al centro delle polemiche dopo l’Inter-Juventus, a causa della sua decisione di non essere convocato in nazionale. La sua esclusione deriva dalle tensioni generate dall’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu nel derby d’Italia, un fatto che ha acceso discussioni tra tifosi e commentatori. Bastoni, difensore nerazzurro, si trova ora sotto i riflettori per le conseguenze di quella partita e le sue ripercussioni sul suo futuro in nazionale.
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è finito sotto una pesante bufera mediatica e social dopo l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu durante il derby d’Italia. Il presunto contatto tra i due giocatori, con Kalulu già ammonito, ha provocato il secondo giallo per il francese, scatenando polemiche immediate sia in campo che sulle piattaforme digitali. Il profilo del difensore è stato preso d’assalto dai commenti degli utenti, costringendolo a limitare le interazioni per evitare ulteriori tensioni. L’episodio ha attirato l’attenzione anche dei vertici del calcio: il presidente degli arbitri, Rocchi, ha commentato la vicenda sottolineando la presenza di una simulazione chiara, definendola “l’ultima di una lunga serie” nel campionato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dopo l'incontro tra Inter e Juventus, Bastoni ha deciso di chiudere i commenti sui social.
Moretto fa tremare l’Inter: «Bastoni è nel mirino del…»
L’esperto di mercato Matteo Moretto svela che un importante club internazionale sarebbe interessato a Alessandro Bastoni, mettendo in allerta l’Inter.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
