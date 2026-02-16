Bastoni e la Juve Moratti al veleno | La storia non ricorda

Moratti ha commentato le polemiche tra Bastoni e la Juventus, accusando la squadra di essere stata coinvolta in un episodio inaspettato durante il derby. L’ex presidente dell’Inter sostiene che la Juve si trovi ora in una situazione insolita, con accuse che si aggiungono a un passato di rivalità. Nei giorni scorsi, Bastoni aveva espresso il suo disappunto dopo alcune decisioni arbitrali, alimentando tensioni tra i due club.

L’ex patron dell’Inter sulle polemiche legate al derby d’Italia di sabato scorso: “I bianconeri sono vittima di un fatto nuovo”. Poi ‘messaggio’ a Gattuso Moratti al veleno sulle polemiche durante e post Inter-Juve. A ‘Radio Radio’, l’ex patron nerazzurro le spegne, anzi le alimenta ulteriormente: “I bianconeri si lamentano? Sono vittima di un fatto nuovo. Mi sembra abbia un po’ esagerato nelle proteste, come se fosse una vittima terribile del calcio italiano cosa che la storia non ricorda. Trovo tutto abbastanza normale, però mi fa venire in mente vecchie storie.”. Polemiche Inter-Juve, Moratti al veleno: scagionato Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

