Bastoni e la Juve Moratti al veleno | La storia non ricorda
Moratti ha commentato le polemiche tra Bastoni e la Juventus, accusando la squadra di essere stata coinvolta in un episodio inaspettato durante il derby. L’ex presidente dell’Inter sostiene che la Juve si trovi ora in una situazione insolita, con accuse che si aggiungono a un passato di rivalità. Nei giorni scorsi, Bastoni aveva espresso il suo disappunto dopo alcune decisioni arbitrali, alimentando tensioni tra i due club.
L’ex patron dell’Inter sulle polemiche legate al derby d’Italia di sabato scorso: “I bianconeri sono vittima di un fatto nuovo”. Poi ‘messaggio’ a Gattuso Moratti al veleno sulle polemiche durante e post Inter-Juve. A ‘Radio Radio’, l’ex patron nerazzurro le spegne, anzi le alimenta ulteriormente: “I bianconeri si lamentano? Sono vittima di un fatto nuovo. Mi sembra abbia un po’ esagerato nelle proteste, come se fosse una vittima terribile del calcio italiano cosa che la storia non ricorda. Trovo tutto abbastanza normale, però mi fa venire in mente vecchie storie.”. Polemiche Inter-Juve, Moratti al veleno: scagionato Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Moratti su Bastoni: "Juve vittima? La storia dice altro... Povero ragazzo, simulazione entusiasta"
Moratti afferma che la Juventus non è stata vittima di Bastoni, perché la storia mostra situazioni diverse.
Moratti contro la Juve: «Oggi si lamenta, ma la storia la ricorda diversamente»
Massimo Moratti si scaglia contro la Juventus, accusandola di parlare troppo dopo le recenti polemiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kalulu espulso in Inter-Juventus, era fallo su Bastoni? Cos'è successo; Errore sul rosso e simulazione di Bastoni, i vertici arbitrali indignati: cosa rischia La Penna; Chivu: Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. Le mani si tengono a casa...; La simulazione e l'esultanza di Bastoni, il rosso a Kalulu, la lite nel tunnel degli spogliatoi: cosa è successo in Inter-Juve.
Moratti: Bastoni ha commesso simulazione 'entusiasta'. La Juve fa la vittimaBastoni ha commesso una simulazione 'entusiasta'. Ora è in mezzo a una bufera, povero ragazzo. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, commenta così l'episodio che ha segnato la sfida Inter-Juven ... adnkronos.com
Bastoni, Marotta: «Juve in Champions nel 2021 con la simulazione di Cuadrado» VIDEOGiuseppe Marotta, a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, in merito all'episodio dell'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus provocata da Alessandro Bastoni, ... ilgazzettino.it
Marotta:" Bastoni va giustificato, la Juve con una simulazione andò in Champions" Ascolta l'intervento - facebook.com facebook
" #Bastoni vero colpevole e antisportivo, i finti morti e lo stile #Juve perduto": tifosi vip e social scatenati x.com