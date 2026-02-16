Massimo Moratti si scaglia contro la Juventus, accusandola di parlare troppo dopo le recenti polemiche. L’ex presidente dell’Inter ricorda come la storia del calcio italiano abbia spesso mostrato un’altra faccia, sottolineando che le rivali si lamentano solo quando le cose non vanno come desiderano. Moratti ha anche citato un episodio del passato, ricordando come le squadre avessero reagito in modo diverso di fronte a situazioni simili.

Nel contesto di riflessioni sull’andamento del calcio nazionale, emergono osservazioni mirate sull’episodio che coinvolge Bastoni e le dinamiche tra Inter e Juventus. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, offrono una lettura centrata sull’uso delle simulazioni, sull’impatto mediatico e sul modo in cui gestione e responsabilità individuale convivono con le aspettative del pubblico. Moratti ha descritto l’azione come una simulazione contestualizzata che è nata da un allungamento del braccio dell’avversario. Secondo la sua analisi, bastoni ha mostrato entusiasmo nel cogliere l’opportunità, generando una situazione che, a suo avviso, è stata accompagnata da una decisione arbitrale discutibile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Moratti contro la Juve: «Oggi si lamenta, ma la storia la ricorda diversamente»

Massimo Moratti ha criticato la Juventus dopo i recenti episodi a San Siro, accusando i bianconeri di lamentarsi e di assumere il ruolo della vittima nel calcio italiano, anche se la sua versione della storia è diversa.

Massimo Moratti ha accusato la Juventus di esagerare, sostenendo che si presenta come vittima del calcio italiano quando, secondo lui, la sua storia dimostra il contrario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.