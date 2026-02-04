Missiroli | Avs nessuna esclusione dalla maggioranza da parte mia

Il senatore Missiroli smentisce le voci di una sua esclusione da parte di Alleanza Verdi e Sinistra nella maggioranza di governo. In una nota, spiega di aver appreso dai giornali che il suo partito sarebbe stato già da tempo estromesso, ma lui chiarisce di non aver mai preso questa decisione. La polemica resta aperta e l’attenzione si sposta sulla stabilità dell’alleanza.

"Apprendo dagli organi di stampa dichiarazioni secondo cui Alleanza Verdi e Sinistra sarebbe stata “estromessa” dalla maggioranza già da tempo. Si tratta di una ricostruzione che non trova riscontro nei fatti e che ritengo necessario chiarire con precisione". A intervenire, attraverso il proprio profilo sul social network Facebook, è l’ex sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. "In fase elettorale – scrive –, Alleanza Verdi e Sinistra aveva espresso in modo esplicito e pubblico una posizione molto chiara: disponibilità a un accordo elettorale, ma non a un accordo politico di maggioranza. Una scelta pienamente legittima, che ha avuto come conseguenza naturale la loro mancata partecipazione ai tavoli di confronto della maggioranza, in quanto dichiaratamente non interessati a farne parte per motivi loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella serata di ieri, il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha deciso di revocare le proprie dimissioni, precedentemente annunciate a seguito di un'indagine per maltrattamenti in famiglia.

Missiroli replica ai consiglieri dimissionari: "Non risulta agli atti nessuna dimissione formale da parte dei consiglieri: rilevo questa notizia dagli organi di stampa; dunque, resto in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali"