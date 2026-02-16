Basket Treviglio KO | terza sconfitta di fila Fiorenzuola vince 74-64 Crespi decisivo nel ribaltare l’incontro

La TAV Treviglio ha perso contro Fiorenzuola, che ha vinto 74-64, causando la sua terza sconfitta di fila in trasferta. Crespi ha giocato un ruolo decisivo nel recupero e nel ribaltamento del punteggio durante l’incontro. La squadra di Treviglio fatica a trovare continuità e si trova ora in una fase difficile di campionato.

Terza Sconfitta di Filo per la TAV Treviglio: Fiorenzuola Impone la Sua Legge. La TAV Treviglio ha subito la terza sconfitta consecutiva in trasferta nel campionato di basket, cedendo il passo a Fiorenzuola con un punteggio finale di 74-64. La partita, disputata il 16 febbraio 2026, ha visto i lombardi affrontare difficoltà nel mantenere la continuità di gioco e la lucidità nei momenti decisivi, compromettendo le possibilità di vittoria. L’incontro si è svolto in un contesto competitivo, con entrambe le squadre desiderose di conquistare punti importanti per la classifica. Un Inizio Promettente Smorzato dalla Reazione Avversaria.🔗 Leggi su Ameve.eu Basket: Fiorenzuola Bees supera Treviglio 74-64 e riaccende la corsa al campionato, Crespi protagonista. Il nome Fiorenzuola Bees emerge come protagonista dopo aver battuto Treviglio 74-64, una vittoria che riaccende le speranze di raggiungere i vertici del campionato. Tav Treviglio, altra sbandata in trasferta: ko 74-64 a Fiorenzuola La TAV Treviglio ha perso ancora in trasferta, questa volta contro Fiorenzuola, a causa di una prestazione altalenante e di errori ripetuti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tav Treviglio, altra sbandata in trasferta: ko 74-64 a Fiorenzuola. Tav Treviglio, altra sbandata in trasferta: ko 74-64 a FiorenzuolaLa TAV Treviglio sbanda nuovamente in trasferta e viene battuta anche da Fiorenzuola. In una gara interpretata soltanto a sprazzi dai biancoverdi, in troppi momenti del match manca la lucidità per dar ... bergamonews.it Treviglio Brianza Basket. . Le parole del vicepresidente Gianfranco Testa a margine della cerimonia organizzata per il “Davide Reati Day” coronata dal successo della TAV Treviglio. #TreviglioBrianzaBasket #TBB #TAVVacuumFurnaces #biancoverde # facebook Il basket di Stefano Mascio. - portata via la squadra da Treviglio - portata via la squadra da Orzinuovi - stipendi fermi da novembre - giocatori cacciati nella notte dagli alloggi per affitti non saldati - arretrati con i gestori della palestra - si parla di addio a breve x.com