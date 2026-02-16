Tav Treviglio altra sbandata in trasferta | ko 74-64 a Fiorenzuola

La TAV Treviglio ha perso ancora in trasferta, questa volta contro Fiorenzuola, a causa di una prestazione altalenante e di errori ripetuti. La squadra di Treviglio ha mostrato un gioco poco lucido e incapace di reagire nei momenti chiave, permettendo agli emiliani di prendere il controllo del match. Fiorenzuola ha approfittato di questa occasione, vincendo con il punteggio di 74-64 e conquistando due punti preziosi in casa.

La TAV Treviglio sbanda nuovamente in trasferta e viene battuta anche da Fiorenzuola. In una gara interpretata soltanto a sprazzi dai biancoverdi, in troppi momenti del match manca la lucidità per dare la spallata agli emiliani, che conquistano i due punti col punteggio di 74-64. Impari il bilancio della lotta tra i lunghi, dove i gialloblù fanno la differenza. L’avvio di gara dei trevigliesi è tuttavia positivo: il quintetto composto da Rubbini, Restelli, Reati, Taflaj e Marciuš parte 0-4 e per tre minuti tiene il proprio canestro immacolato. L’allenatore dei locali Del Re, affidatosi a Obljubech, Mariani, Ceparano, De Zardo e Crespi, trova le prime risposte dal pitturato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Basket: Fiorenzuola Bees supera Treviglio 74-64 e riaccende la corsa al campionato, Crespi protagonista. Il nome Fiorenzuola Bees emerge come protagonista dopo aver battuto Treviglio 74-64, una vittoria che riaccende le speranze di raggiungere i vertici del campionato. LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 66-64, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: V-Nere battute di misura ad Istanbul, quinto ko consecutivo in trasferta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tav Treviglio, altra sbandata in trasferta: ko 74-64 a Fiorenzuola. Tav Treviglio, altra sbandata in trasferta: ko 74-64 a FiorenzuolaLa TAV Treviglio sbanda nuovamente in trasferta e viene battuta anche da Fiorenzuola. In una gara interpretata soltanto a sprazzi dai biancoverdi, in troppi momenti del match manca la lucidità per ... bergamonews.it Serie B – La Rucker travolge TreviglioLa TAV Treviglio deraglia sul parquet della Rucker, che allunga la striscia vincente a 14 gare e conquista la vetta. I biancoverdi non entrano in partita ... basketinside.com La TAV Treviglio in terra emiliana per tornare a fare punti anche in trasferta: attenzione all’insidia Fiorenzuola. 26a giornata con @fiorenzuolabees domenica 15 febbraio 2026 18:00 PalArquato - Castell’Arquato (PC) LNPpass tagliandi acqui facebook #TAVTreviglio fa festa tornando al successo e celebrando #DavideReati. I dettagli su #zonamistamagazine x.com