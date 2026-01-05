Basket serie C Colpo Argenta che in casa stende Piacenza

La SimaBio Argenta ha iniziato positivamente il girone di ritorno di serie C, battendo in casa Piacenza con il punteggio di 84-77. La vittoria rappresenta un passo importante per la squadra, che ha mostrato solidità e determinazione contro una delle avversarie più quotate del campionato. Questo risultato consente di rafforzare la posizione in classifica e di affrontare con maggiore fiducia le prossime sfide.

Inizia col piede giusto il girone di ritorno per la SimaBio Argenta in serie C, che inaugura il 2026 con una vittoria fondamentale in casa contro un’avversaria top del girone, Piacenza, superata 84-77. La vittoria torna dopo quasi un mese dall’ultima gioia in campionato, e arriva al termine di una partita difficile, che ha visto Argenta inseguire per la stragrande maggioranza del tempo, e decisa soltanto nel finale. L’inizio di partita, infatti, non promette nulla di buono, con Livelli e Bassani a punire la difesa argentana. Se in difesa si soffre, in attacco SimaBio si tiene in scia grazie alle alte percentuali da oltre l’arco, che l’accompagneranno per tutta la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Colpo Argenta, che in casa stende Piacenza Leggi anche: Basket serie C. Despar in casa con Ozzano, Argenta col Cvd Leggi anche: Basket. Vignola, colpo esterno ad Argenta. Ottica Amidei trova anche il bis La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Basket, Serie C: Robbio fa i botti di Capodanno contro Casoratese in casa (100-73); Serie D / Colpo grosso Ancona, soffre ma piega in extremis l’Ostiamare: 0-1; Basket, serie C: sconfitte per Pisogne e Verolese; Frena il Vicenza, il Brescia è secondo. Ravenna ko: l'Arezzo guida il girone B. Pari Catania. Serie C, esodo di giocatori granata ma Trapani-Casarano finisce 1-0 - Nonostante le assenze di giocatori in uscita a causa delle penalizzazioni subite dal club di Antonini, un gol di Stauciuc vale i tre punti ... rainews.it

Serie C: colpo US Livorno Basket che espugna il fortino del Bottegone - La SoVecar US Livorno torna alla vittoria interrompendo la mini striscia negativa e imponendosi in trasferta sul parquet della “King” contro il Bottegone Basket con il punteggio di 68- livornopress.it

Basket serie C. Colpo Titans, espugnata Jesi - In casa della seconda della classe, sconfitta fin qui solo dall’imbattuta Osimo, la... ilrestodelcarlino.it

Basket, Serie B Naz.le: i risultati della 20^ giornata... (girone A) La T Tecnica Gema Mct-Vigevano 89-69. Quinta vittoria consecutiva per la T Tecnica Gema (20 Jackson, 18 D’Alessandro, Vedovato 14 e 11 rimbalzi) che, nello scontro diretto con la ex prima dell - facebook.com facebook

Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.