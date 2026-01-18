Basket serie A2 | Libertas Livorno-Liofilchem Roseto 92-77 | strapotere BiEmme Service gli amaranto calano il tris

La Libertas Livorno ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2, battendo la Liofilchem Roseto 92-77 al PalaModigliani. La squadra di coach Diana ha mostrato un dominio costante durante tutta la partita, confermando un buon stato di forma nel girone di ritorno. Questo risultato rafforza la posizione dei amaranto in classifica, segnando un importante passo avanti nella stagione 2026.

Solo sorrisi per la Libertas Livorno in questo 2026. Al PalaModigliani gli amaranto di coach Diana centrano infatti la terza vittoria di fila sbarazzandosi della Liofilchem Roseto per 94-77 al termine di una partita dominata fin dalla palla a due. Una prestazione convincente per Fantoni e compagni, bravi soprattutto a mantenere alta la concentrazione quando, soprattutto nel terzo quarto, gli abruzzesi provano a rientrare spinti dalle triple di Robinson. Un successo prezioso e mai in discussione che consente alla Libertas di rimanere nei piani alti della classifica, dove ormai si trova stabilmente anche Scafati, prossima avversaria al Forum mercoledì prossimo 21 gennaio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Oggi alle 18, Bi.Emme Service Libertas Livorno affronta Liofilchem Roseto nella partita di Serie A2 di basket, trasmessa in diretta. Dopo due vittorie consecutive, la squadra locale cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre gli ospiti puntano a migliorare il rendimento. L'incontro si svolge al PalaLivorno, offrendo un'ulteriore occasione di confronto tra le due formazioni.

Basket, serie A2 | Bi. Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket 82-77: gli amaranto prima dominano e poi rischiano, vittoria batticuore al Modigliani Forum

La partita di Serie A2 tra Bi. Emme Service Libertas Livorno e Unicusano Avellino si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, 82-77. Dopo aver dominato per gran parte dell'incontro e aver raggiunto un vantaggio di 19 punti, la Libertas ha rischiato di perdere, ma è riuscita a mantenere il vantaggio nel finale. Un risultato importante per la squadra amaranto, che riscatta le recenti sconfitte e torna al successo al PalaModigliani.

