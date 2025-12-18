Due tentate rapine in mezz’ora ad Arezzo | arrestato 50enne armato di coltello

Paura nel cuore di Arezzo, dove in soli trenta minuti un uomo armato di coltello ha tentato due rapine in due banche diverse. L’episodio ha scosso la città e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno prontamente arrestato un 50enne ritenuto responsabile delle aggressioni. Un episodio che sottolinea l’importanza di elevati standard di sicurezza e vigilanza nelle aree centrali.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Paura in pieno centro ad Arezzo, dove nel giro di mezz'ora un uomo armato di coltello ha tentato due rapine in altrettanti istituti di credito. La Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 50 anni, gravemente indiziato di tentata rapina aggravata e tentate lesioni, bloccandolo mentre stava per lasciare la città in treno. Il primo allarme scatta alle 8.30. Al numero unico di emergenza 112 arriva la segnalazione di una tentata rapina in una banca del centro cittadino. Un uomo, a volto scoperto, vestito completamente di nero e con una borsa a tracolla, entra nell'istituto brandendo un coltello da cucina e minaccia il dipendente alle casse, intimando la consegna del denaro.

