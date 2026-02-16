Bari – storie di magie e misteri streghe e fate | il dono dell’ulivo

Sabato 21 alle 17.30, a Bari Vecchia, si svolge un evento dedicato alle leggende di streghe e fate, nato dall’interesse per le tradizioni popolari e il simbolo dell’ulivo. La manifestazione prende vita tra gli stretti vicoli e le antiche pietre della città, dove si raccontano storie di magie tramandate di generazione in generazione. Durante l’incontro, i partecipanti ascolteranno narrazioni che collegano le credenze antiche agli alberi sacri, come l’ulivo, considerato portatore di doni e misteri.

Bari – Storie di magie e misteriStreghe e fate: il dono dell’ulivoSabato 21 – ore 17.30Quando il sole cala su Bari Vecchia, tra gli archi e le pietre antiche iniziano a sussurrare storie dimenticate.Si racconta di raduni segreti sotto le volte oscure, di invocazioni a Diana, di presenze misteriose e di un dono legato all’ulivo, simbolo sacro e potente della nostra terra.In questo percorso teatralizzato attraverseremo vicoli carichi di suggestione, tra maschere apotropaiche, palazzi nobiliari e leggende che ancora oggi fanno vibrare l’immaginazione.Con Pasquale D’Attoma rivivremo racconti di streghe e fate, tra realtà e tradizione popolare, in un itinerario che svela il volto più enigmatico della città.🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri la “Modena nera”, un percorso tra storie di delitti, streghe e misteri trascurati nel tempo.

Scopri le leggende delle streghe di Benevento attraverso una narrazione coinvolgente e rispettosa delle tradizioni locali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.