Bari – storie di magie e misteri streghe e fate | il dono dell’ulivo
Sabato 21 alle 17.30, a Bari Vecchia, si svolge un evento dedicato alle leggende di streghe e fate, nato dall’interesse per le tradizioni popolari e il simbolo dell’ulivo. La manifestazione prende vita tra gli stretti vicoli e le antiche pietre della città, dove si raccontano storie di magie tramandate di generazione in generazione. Durante l’incontro, i partecipanti ascolteranno narrazioni che collegano le credenze antiche agli alberi sacri, come l’ulivo, considerato portatore di doni e misteri.
Bari – Storie di magie e misteriStreghe e fate: il dono dell’ulivoSabato 21 – ore 17.30Quando il sole cala su Bari Vecchia, tra gli archi e le pietre antiche iniziano a sussurrare storie dimenticate.Si racconta di raduni segreti sotto le volte oscure, di invocazioni a Diana, di presenze misteriose e di un dono legato all’ulivo, simbolo sacro e potente della nostra terra.In questo percorso teatralizzato attraverseremo vicoli carichi di suggestione, tra maschere apotropaiche, palazzi nobiliari e leggende che ancora oggi fanno vibrare l’immaginazione.Con Pasquale D’Attoma rivivremo racconti di streghe e fate, tra realtà e tradizione popolare, in un itinerario che svela il volto più enigmatico della città.🔗 Leggi su Baritoday.it
Un viaggio nella “Modena nera”: tra delitti, streghe e misteri dimenticati
Scopri la “Modena nera”, un percorso tra storie di delitti, streghe e misteri trascurati nel tempo.
“Le streghe di Benevento”: leggende e creatività all’Angolo delle Storie
Scopri le leggende delle streghe di Benevento attraverso una narrazione coinvolgente e rispettosa delle tradizioni locali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: San Valentino, a Bari vecchia l’amore vive tra la storia di Colino e Marietta e l’incanto di arco delle Meraviglie; Cathy La Torre arriva a Bari con la conferenza-spettacolo Tutte le volte che le donne 13 febbraio 2026; Bari, Cathy La Torre arriva al Petruzzelli per uno spettacolo sulle donne dimenticate dalla storia; Sognando Piccinni, nel trecentenario della nascita del compositore barese, un cortometraggio lo riporta in città.
Il Natale di Linea Verde è a Bari: la Città del Dono tra tradizioni, mare e magieMonica Caradonna e Tinto accompagneranno gli spettatori in un viaggio che intreccia fede, cultura e innovazione, raccontando una Puglia capace di custodire le sue radici e allo stesso tempo di ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, la pioggia non ferma San Nicola: luci, folla di fedeli e magia all’alba nel centro storicoSan Nicola bagnato, San Nicola fortunato. Alle quattro del mattino il centro di Bari era già vivo, sveglio, come fosse pieno giorno. La piazza della Basilica di San Nicola era piena di baresi che, ... bari.repubblica.it
Ci sono storie che non si dimenticano. il GP di Bari è una di queste: una città, un’epoca, un’atmosfera unica. Da oggi parte una mini-serie per raccontare le origini, i momenti iconici e il valore della rievocazione storica. Segui la pagina per non perdere i pros - facebook.com facebook
Dopo la sconfitta in casa contro il Sudtirol gli ultras del Bari irrompono nella tribuna vip per dare la caccia a Luigi De Laurentiis x.com