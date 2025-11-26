Ufficiale Bari annunciato l’esonero di Fabio Caserta! Il tecnico lascia la squadra al 17° posto | decisiva la sconfitta interna al San Nicola per 2-3 contro il Frosinone

Calcionews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficiale Bari, arriva l’esonero di Fabio Caserta! Il club pugliese annuncia l’addio con il tecnico e 3 membri dello staff dopo il ko in casa contro il Frosinone «SSC Bari ha ufficialmente comunicato l’esonero di Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Con lui, sono stati sollevati anche i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ufficiale bari annunciato l8217esonero di fabio caserta il tecnico lascia la squadra al 17176 posto decisiva la sconfitta interna al san nicola per 2 3 contro il frosinone

© Calcionews24.com - Ufficiale Bari, annunciato l’esonero di Fabio Caserta! Il tecnico lascia la squadra al 17° posto: decisiva la sconfitta interna al San Nicola per 2-3 contro il Frosinone

Leggi anche questi approfondimenti

ufficiale bari annunciato l8217esoneroUfficiale Bari, annunciato l’esonero di Fabio Caserta! Il tecnico lascia la squadra al 17° posto: decisiva la sconfitta interna al San Nicola per 2-3 contro il Frosinone - Il club pugliese annuncia l’addio con il tecnico e 3 membri dello staff dopo il ko in casa contro il Frosinone «SSC Bari ha ufficialmente comunicato ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale Bari Annunciato L8217esonero