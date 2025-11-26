Ufficiale Bari annunciato l’esonero di Fabio Caserta! Il tecnico lascia la squadra al 17° posto | decisiva la sconfitta interna al San Nicola per 2-3 contro il Frosinone

Ufficiale Bari, arriva l’esonero di Fabio Caserta! Il club pugliese annuncia l’addio con il tecnico e 3 membri dello staff dopo il ko in casa contro il Frosinone «SSC Bari ha ufficialmente comunicato l’esonero di Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Con lui, sono stati sollevati anche i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

