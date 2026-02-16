Napoli spari a Chiaia | titolare locale interviene per sedare rissa In due sparano contro di lui

A Napoli, nella zona di Chiaia, un colpo di pistola ha ferito il titolare di un locale durante una rissa scoppiata nel cuore della movida. L’uomo ha cercato di calmare gli animi, ma due giovani, di 21 e 22 anni, hanno aperto il fuoco contro di lui. Entrambi sono stati fermati dalla polizia, che li ha trovati ancora armati e pronti a reagire. I due ragazzi avevano precedenti penali e ora sono accusati di tentato omicidio.

Spari nella movida di Chiaia. Due giovani napoletani, di 21 e 22 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati nella notte dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio e porto di arma da fuoco in luogo pubblico. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che uno dei due indagati aveva esploso un colpo di pistola in direzione del titolare dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito, poco prima il commerciante si era adoperato per sedare una lite nata per futili motivi tra alcuni giovani all'interno del locale.