Rissa tra giovani in via Mazzini | interviene la Polizia Locale

Ancora tensione nella zona della stazione di Pordenone. Nella giornata di giovedì 27 novembre è scoppiata una rissa nei pressi di via Mazzini. Da quanto si apprende un gruppo di giovani si è trovato intorno alle 19:30 nello stesso luogo in cui già nelle scorse settimane si sono verificati degli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

