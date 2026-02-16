Barcellona rinnova il contratto per il Gran Premio fino al 2032 ma solo per tre edizioni

Il circuito di Barcelona-Catalunya ha rinnovato il contratto per ospitare il Gran Premio fino al 2032, ma solo per le prossime tre edizioni. La decisione nasce dalla volontà degli organizzatori di mantenere un punto fermo nel calendario di Formula 1, anche se il rinnovo temporaneo limita la presenza della corsa nel lungo periodo. La conferma arriva a pochi mesi dall’ultima gara, che ha visto una grande partecipazione di pubblico e numerosi sorpassi emozionanti.

Il circuito di Barcelona-Catalunya si conferma come una delle location più rilevanti nel panorama della Formula 1. Nonostante le scadenze contrattuali originarie, l’impianto nel cuore della Catalogna ha raggiunto un accordo di estensione che garantisce il suo ruolo fino al 2032. La partnership tra il circuito e il campionato mondiale di automobilismo si rafforza così, anche se la presenza in Catalogna vedrà il Circus fare tappa in tre occasioni specifiche nel ciclo di questo periodo, precisamente nel 2028, 2030 e 2032. Questo rinnovo rappresenta un passo strategico deciso da tempo, volto a consolidare la presenza della Formula 1 in una delle regioni più appassionate e strategiche per gli eventi internazionali di motorsport. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Barcellona rinnova il contratto per il Gran Premio fino al 2032, ma solo per tre edizioni Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, contratto fino al 2032 Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Rosenior come nuovo allenatore, con un contratto fino al 2032. Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030 La Juventus ha annunciato ufficialmente che Kenan Yildiz ha firmato un nuovo contratto fino al 2030. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lionel Messi punta al ritorno ufficiale al Barcellona dopo aver pianificato il futuro della sua famiglia; Luis Enrique gela il Manchester United: No ai Red Devils, pronto il rinnovo con il PSG; Cinque club monitorano Lewandowski mentre il Barcellona definisce presidenza e rinnovo del contratto; Lewandowski valuta il futuro al Barcellona mentre cinque club competono per ingaggiare l’attaccante polacco. Formula 1 | Barcellona rinnova, si alternerà con Spa-FrancorchampsLa Formula 1 consolida la propria presenza in Catalogna con un accordo pluriennale che garantirà al circuito di Montmeló un ... msn.com Barcellona, ecco l'annuncio: Fermin Lopez rinnova il contratto fino al 2031Il Barcellona ha scelto di puntare ancora su uno dei profili più cresciuti nelle ultime stagioni. Il club blaugrana ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Fermín Lopez fino al 2031, ... tuttomercatoweb.com A Borno 800 baby sciatori in pista per il Gran Premio Giovanissimi: due giorni di gare, sport e turismo sulle nevi dell’Altopiano del Sole. - facebook.com facebook