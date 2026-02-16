Barcellona rinnova con F1 fino al 2032 | sarà in alternanza con Spa nel calendario

Barcellona rinnova il contratto di Formula 1 fino al 2032, confermando la sua presenza nel calendario almeno per altri sei anni. La decisione deriva dall’accordo tra gli organizzatori locali e la Formula 1, che ha portato a un’estensione pluriennale del contratto. La pista di Montmeló ospiterà le gare del 2026, 2028, 2030 e 2032, mentre Spa Francorchamps tornerà nel 2027, 2029 e 2031. La formula prevede un’alternanza tra i due circuiti, con l’obiettivo di mantenere entrambi come punti fissi del campionato.

Il Circuito di Montmeló ha ottenuto l'estensione contrattuale che garantirà la presenza nel calendario di Formula 1 fino al 2032. L'annuncio ufficiale conferma quattro appuntamenti per l'impianto catalano: 2026, 2028, 2030 e 2032. A partire da quest'anno, la gara cambierà denominazione in Gran Premio di Barcellona-Catalunya. La formula prevede un'alternanza biennale con Spa-Francorchamps: il tracciato belga ospiterà le edizioni 2027, 2029 e 2031, garantendo così la sopravvivenza di due circuiti storici all'interno di un calendario sempre più affollato. L'accordo premia gli investimenti recenti sulla struttura.