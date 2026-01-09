La Lazio ha annunciato il rinnovo contrattuale con Adam Marusic, che resterà al club fino al 2028. La società capitolina ha confermato l’accordo, proseguendo così il percorso di collaborazione con il difensore montenegrino. Con questa scelta, il club punta a consolidare la propria rosa e a puntare a nuovi obiettivi, mantenendo un elemento chiave della squadra.

Roma 8 gennaio 2026 - Il matrimonio tra la Lazio e Adam Marusic continuerà. Il club capitolino infatti ha comunicato nella giornata di oggi sul suo sito ufficiale di aver trovato l'accordo per il rinnovo con il difensore montenegrino. Ecco le parole con cui la formazione biancoceleste ha annunciato il prolungamento dell'accordo con il giocatore balcanico. "La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Adam Marusic, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029. Difensore abile nel ricoprire varie posizioni esterne, nel corso dei suoi anni in biancoceleste ha offerto prestazioni positive caratterizzate da uno speciale senso di abnegazione e appartenenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio: Marusic rinnova con il club fino al 2028, nel mirino il record di Radu

Leggi anche: Messi rinnova fino al 2028 con l’Inter Miami: il sogno continua

Leggi anche: Isco rinnova con il Betis fino al 2028: l’annuncio ufficiale arriva con un enorme striscione al Benito Villamarín

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lazio, Marusic rinnova fino al 2029: il comunicato ufficiale; Marusic rinnova con la Lazio, contratto prolungato fino al 2028; Ultim'ora, Marusic rinnova con la Lazio: i dettagli; Sarri sugli arbitri: “Così è frustrante”. Lo consola Taylor.

Lazio: Marusic rinnova con il club fino al 2028, nel mirino il record di Radu - Il montenegrino firma con il club biancoceleste con opzione per un ulteriore anno, può diventare il laziale più presente di sempre ... sport.quotidiano.net