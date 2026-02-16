Barcellona Laporta rieletto? Xavi Vilajoana attacca | Perdite per 280 milioni e le bugie sul nuovo stadio! Con Yamal ci è andata bene perché…

Xavi Vilajoana, candidato alle prossime elezioni del Barcellona, accusa Laporta di aver causato perdite di 280 milioni di euro e di aver mentito sul progetto del nuovo stadio. Vilajoana ha anche detto che il club ha avuto fortuna con Yamal, ma le difficoltà finanziarie restano evidenti. Laporta sembra destinato a essere rieletto presidente, nonostante le critiche.

