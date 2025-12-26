Alla Masia c’è un nuovo nome che inizia a far rumore. Si chiama Ebrima Tunkara ed è uno dei talenti su cui il Barcellona sta puntando con maggiore convinzione. Ne parla As. Ecco Tunkara, il nuovo talento della Masia. Si legge su As: Il Barcellona può guardare al futuro con grande tranquillità. La Masia, la sua fabbrica di talenti calcistici, non si ferma mai. Nei campi della Ciudad Deportiva si stanno già formando giocatori che presto busseranno alle porte della prima squadra. Alcuni lo hanno già fatto, come i cugini Guille e Toni Fernández o Dro, che ha esordito contro la Real Sociedad, ma nel Juvenil A e nel Barça Atlètic di Belletti stanno emergendo diversi calciatori che hanno iniziato la stagione a tutta velocità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi è Ebrima Tunkara, il nuovo prodotto della cantera del Barcellona già soprannominato “il nuovo Yamal”

