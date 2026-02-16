Bankitalia | debito pubblico in aumento
A fine dicembre 2025, il debito pubblico italiano ha raggiunto i 3.095,5 miliardi di euro, crescendo rispetto all’anno precedente. La causa principale è l’aumento della spesa statale per far fronte alle nuove emergenze economiche, come il sostegno alle imprese colpite dalla crisi. Questo incremento si riflette anche nelle rate di pagamento di interessi e nelle nuove emissioni di titoli di Stato.
10.47 A fine dicembre 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 3.095,5 miliardi, in aumento rispetto ai 2.966,9 miliardi di fine 2024. Così Bankitalia nel documento "Finanza pubblica: fabbisogno e debito". A pesare il fabbisogno P.A. (109,2 mld) e l'aumento delle disponibilità liquide (14,7 miliardi, a 52,4), con l'effetto complessivo di scarti e premi emissioni e rimborso, rivalutazione titoli all' inflazione e variazione cambio (4,6mld) In calo nel 2025 la quota di debito detenuta da Bankitalia, dal 21,6 a 18,5%.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Bankitalia: a ottobre nuovo record debito pubblico a 3.131,7 mld
Oro Bankitalia, Giorgetti chiarisce con Lagarde (Bce): “Non lo venderemo per ridurre il debito pubblico”
