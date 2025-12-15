Bankitalia | a ottobre nuovo record debito pubblico a 3.131,7 mld
A ottobre, il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo massimo storico di 3.131,7 miliardi di euro, segnando un incremento di 50,7 miliardi rispetto al mese precedente. Questa crescita riflette le dinamiche finanziarie delle Amministrazioni pubbliche nel contesto economico nazionale, evidenziando un trend di aumento che preoccupa per le future sfide di gestione del debito.
Roma, 15 dic. (askanews) – Con un aumento da 50,7 miliardi rispetto al mese precedente, a ottobre il debito delle Amministrazioni pubbliche in Italia ha toccato un nuovo primato storico a 3.131,7 miliardi. Lo riporta la Banca d’Italia con la statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. Sempre ad ottobre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,4 miliardi, in aumento del 2,5 per cento (1 miliardo) rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi dieci mesi del 2025 le entrate tributarie sono state pari a 462,2 miliardi,in aumento del 2,1 per cento (9,7 miliardi). Ildenaro.it
Bankitalia: nuovo record del debito pubblico
Bankitalia: a ottobre nuovo record debito pubblico a 3.131,7 mld - (askanews) – Con un aumento da 50,7 miliardi rispetto al mese precedente, a ottobre il debito delle Amministrazioni pubbliche in Italia ha toccato un nuovo primato storico a 3. askanews.it
Bankitalia: debito pubblico italiano sale a ottobre. I movimenti dello spread Btp-Bund - Dopo lo stop di settembre, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 50,7 miliardi di euro rispetto al mese precedente, raggiungend ... msn.com
#Bankitalia #BancheMoneta a ottobre 2025: Prestiti bancari: al settore privato +1,8%; alle famiglie +2,2%; alle società non finanziarie +1,2% (il tutto sui 12 mesi) Il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazi x.com
Sky tg24. . Che cosa vuol fare il Governo con l'oro di Bankitalia E perché la BCE è intervenuta Ce ne parla Mariangela Pira nella nuova puntata di 3 Fattori. Ascolta l'episodio completo https://shorturl.at/2HMc6 - facebook.com facebook