A ottobre, il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo massimo storico di 3.131,7 miliardi di euro, segnando un incremento di 50,7 miliardi rispetto al mese precedente. Questa crescita riflette le dinamiche finanziarie delle Amministrazioni pubbliche nel contesto economico nazionale, evidenziando un trend di aumento che preoccupa per le future sfide di gestione del debito.

Roma, 15 dic. (askanews) – Con un aumento da 50,7 miliardi rispetto al mese precedente, a ottobre il debito delle Amministrazioni pubbliche in Italia ha toccato un nuovo primato storico a 3.131,7 miliardi. Lo riporta la Banca d’Italia con la statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. Sempre ad ottobre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,4 miliardi, in aumento del 2,5 per cento (1 miliardo) rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi dieci mesi del 2025 le entrate tributarie sono state pari a 462,2 miliardi,in aumento del 2,1 per cento (9,7 miliardi). Ildenaro.it

Bankitalia: nuovo record del debito pubblico

Bankitalia: a ottobre nuovo record debito pubblico a 3.131,7 mld - (askanews) – Con un aumento da 50,7 miliardi rispetto al mese precedente, a ottobre il debito delle Amministrazioni pubbliche in Italia ha toccato un nuovo primato storico a 3. askanews.it