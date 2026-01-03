Cava prorogato il divieto di botti e fuochi d' artificio fino all' Epifania
A Cava de’ Tirreni il divieto di botti e fuochi d’artificio rimane in vigore fino all’Epifania. Il sindaco Vincenzo Servalli ha infatti confermato la proroga dell’ordinanza antibotti, includendo le giornate del 5 e 6 gennaio, per garantire la sicurezza e il rispetto delle tradizioni durante le celebrazioni dell’Epifania.
A Cava de’ Tirreni resta confermato il divieto di utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio. Il sindaco Vincenzo Servalli ha infatti disposto la proroga dell’ordinanza antibotti anche per le giornate del 5 e 6 gennaio, in occasione delle celebrazioni dell’Epifania.L'ordinanzaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Capodanno a Monreale, scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio: multe fino a 500 euro
Leggi anche: Fuochi d’artificio e botti, il divieto del sindaco: "Prima la sicurezza"
Sindaco Servalli Cava de’ Tirreni, stop ai botti fino alla Befana - Il sindaco Vincenzo Servalli ha infatti deciso di estendere l’ordinanza antibotti anche alle giornate de ... salernonotizie.it
TERMINE DI FORMAZIONE PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2026 https://anicahorse.org/sanita-animale-proroga-al-2026-per-la-formazione-obbligatoria-anica-conferma-laccordo-con-aia-per-i-corsi-a-tariffa-agevolata/ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.