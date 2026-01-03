Cava prorogato il divieto di botti e fuochi d' artificio fino all' Epifania

A Cava de’ Tirreni il divieto di botti e fuochi d’artificio rimane in vigore fino all’Epifania. Il sindaco Vincenzo Servalli ha infatti confermato la proroga dell’ordinanza antibotti, includendo le giornate del 5 e 6 gennaio, per garantire la sicurezza e il rispetto delle tradizioni durante le celebrazioni dell’Epifania.

TERMINE DI FORMAZIONE PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2026 https://anicahorse.org/sanita-animale-proroga-al-2026-per-la-formazione-obbligatoria-anica-conferma-laccordo-con-aia-per-i-corsi-a-tariffa-agevolata/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.