Fuochi d'artificio tra i passanti in via Toledo i botti provocano un incendio in un negozio

A Napoli, in via Toledo, si è verificato un incendio causato da un’esplosione di fuochi d’artificio tra i passanti. L’incidente ha danneggiato gli arredi esterni di un negozio, generando paura tra i presenti. L’evento si è verificato in un’area molto frequentata, e le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto.

Paura nel cuore di Napoli: qualcuno ha fatto esplodere una batteria di fuochi d'artificio sul marciapiede in via Toledo, provocando un incendio agli arredi esterni di un negozio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Animali e botti: perché ho smesso di sparare i fuochi d’artificio a Capodanno Leggi anche: Capodanno a Catania: stop a botti e fuochi d’artificio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Petardi contro auto e passanti: Succede ogni giorno, nessuno interviene; Bari, Madonnella trasformata in un'arena per fuochi d’artificio: via Signorile bloccata e nessuno controlla VIDEO; Il Tar sospende l’ordinanza antibotti del Comune di Genova; Fuochi d’artificio illegali alla Tour Eiffel, 40 arresti a Parigi: è il secondo episodio dopo Loris Giuliano. I fuochi d’artificio a Capodanno: un inno di luce e colore - Ogni anno, la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è illuminata dai fuochi d’artificio, uno spettacolo che affascina adulti e bambini e accompagna ... villegiardini.it

Dietro lo splendore, il lato nascosto dei fuochi d’artificio - I fuochi d’artificio accompagnano da secoli le celebrazioni più importanti della vita collettiva. villegiardini.it

Fuochi d’artificio di Capodanno 2026, video/ I migliori in Italia e all’estero, da Roma a Dubai - Fuochi d'artificio di Capodanno 2026: ecco i migliori in Italia e all'estero e i video per seguirli allo scoccare della mezzanotte ... ilsussidiario.net

«I fuochi d’artificio possono davvero terrorizzare gli animali domestici. Io, per esempio, tranquillizzo la mia cagnolona Vega abbracciandola». A parlare è Federico Coccìa, medico veterinario e autore del libro Con gli occhi del tuo cane (Sperling & Kupfer), che - facebook.com facebook

Capodanno 2026, in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio: spettacolo di fuochi di artificio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.