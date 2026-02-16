Bambole di Pezza al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me | È un inno all’unione contro l’odio All’Eurovision porteremmo un messaggio contro la guerra

Le Bambole di Pezza, gruppo punk rock tutto al femminile nato nel 1997, portano al Festival di Sanremo 2026 il brano “Resta con me” per esprimere un messaggio di unità contro l’odio. La band ha scelto di esibirsi in questa occasione per lanciare un inno alla solidarietà, anche in vista dell’Eurovision, dove vorrebbero portare un messaggio contro la guerra. La canzone affronta temi di pace e di collaborazione tra le persone, e la band ha deciso di partecipare al festival proprio per condividere questa voce con il pubblico italiano.

Le Bambole di Pezza, band punk rock italiana tutta al femminile, attiva dal 1997 e celebre per canzoni caratterizzate da testi impegnati su tematiche femministe e di genere, sbarca al Festival di Sanremo per la prima volta, in gara con il brano “Resta con me”. La formazione attuale, consolidatasi nel 2021-2022, vede Morgana Blue (chitarra solista) e Dani Piccirillo (chitarra ritmica) affiancate da Martina “Cleo” Ungarelli (voce), Caterina “Kaj” Dolci (basso) e Federica “Xina” Rossi (batteria). Festival di Sanremo 2026: Bambole di Pezza in gara con “Resta con me”. “Resta con me è una canzone che parla di sorellanza e dell’importanza di restare uniti nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

