Bambole di Pezza al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me | È un inno all’unione contro l’odio All’Eurovision porteremmo un messaggio contro la guerra
Le Bambole di Pezza, gruppo punk rock tutto al femminile nato nel 1997, portano al Festival di Sanremo 2026 il brano “Resta con me” per esprimere un messaggio di unità contro l’odio. La band ha scelto di esibirsi in questa occasione per lanciare un inno alla solidarietà, anche in vista dell’Eurovision, dove vorrebbero portare un messaggio contro la guerra. La canzone affronta temi di pace e di collaborazione tra le persone, e la band ha deciso di partecipare al festival proprio per condividere questa voce con il pubblico italiano.
Le Bambole di Pezza, band punk rock italiana tutta al femminile, attiva dal 1997 e celebre per canzoni caratterizzate da testi impegnati su tematiche femministe e di genere, sbarca al Festival di Sanremo per la prima volta, in gara con il brano “Resta con me”. La formazione attuale, consolidatasi nel 2021-2022, vede Morgana Blue (chitarra solista) e Dani Piccirillo (chitarra ritmica) affiancate da Martina “Cleo” Ungarelli (voce), Caterina “Kaj” Dolci (basso) e Federica “Xina” Rossi (batteria). Festival di Sanremo 2026: Bambole di Pezza in gara con “Resta con me”. “Resta con me è una canzone che parla di sorellanza e dell’importanza di restare uniti nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Sanremo 2026, le Bambole di Pezza in gara con Resta con me
Le Bambole di Pezza parteciperanno per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me.
Sanremo 2026: Le Bambole di Pezza cantano la forza dei legami e la resilienza in “Resta con me”.
Le Bambole di Pezza salgono sul palco dell’Ariston con il loro brano “Resta con me”.
Le Bambole di Pezza conquistano Sanremo 2026 storia, carriera e attitudine punk
Argomenti discussi: Dal punk al Quirinale, il grande salto delle Bambole di pezza. Chi l'avrebbe mai detto?; Sanremo 2026, Bambole di Pezza: Sorellanza è passare da un garage al palco dell'Ariston; Resta con me, a Sanremo il grido di libertà delle Bambole di Pezza: Uniti possiamo ancora cambiare le cose; Bambole di Pezza: Siamo rock'n'roll nel cuore ma non dimentichiamo le porte in faccia | Video.
Bambole di pezza a Sanremo 2026. Il punk-rock, il brano con J-Ax, il nome e il femminismo: «La nostra band è uno spazio di sorellanza»«Maliziose, intriganti, originali, dolci, rumorose, grintose, incazzate e fuori di testa». Si presenta così Bambole di pezza, la band milanese tutta al femminile in gara tra ... leggo.it
Sanremo 2026, Bambole di Pezza: Sorellanza è passare da un garage al palco dell'AristonLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Bambole di Pezza: 'Sorellanza è passare da un garage al palco dell'Ariston' ... tg24.sky.it
Le bambole di pezza non si disuniscono: «La sorellanza Un valore fondamentale» x.com
Sanremo 2026, Bambole di Pezza: 'Sorellanza è da un garage al'Ariston' facebook