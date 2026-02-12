Sanremo 2026 | Le Bambole di Pezza cantano la forza dei legami e la resilienza in Resta con me

Le Bambole di Pezza salgono sul palco dell’Ariston con il loro brano “Resta con me”. Cantano di legami forti e di resistenza, portando un messaggio di speranza e solidarietà. La band vuole trasmettere che anche nelle difficoltà, l’unione e l’amicizia possono fare la differenza. La loro esibizione ha già attirato l’attenzione dei fan, pronti a sostenere questa storia di resilienza e sorellanza.

Sanremo 2026: Le Bambole di Pezza, un Inno alla Resilienza e alla Sorellanza sul Palco dell’Ariston. Le Bambole di Pezza portano al Festival di Sanremo 2026 un messaggio di unità e speranza con il brano “Resta con me”. La band, composta da Cleo, Dani, Kaj, Morgana Blue e Xina, intende celebrare la forza dei legami umani in un periodo storico segnato da conflitti e incertezze globali. La loro partecipazione segna un momento significativo per la musica italiana, portando una ventata di “girl power” e un invito alla solidarietà. Un Percorso di Rinascita e Consolidamento. L’annuncio della partecipazione delle Bambole di Pezza alla kermesse sanremese ha generato un’ondata di entusiasmo sui social media, testimoniando il forte legame che il gruppo ha saputo costruire con il suo pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le Bambole di Pezza parteciperanno per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me.

