Cadore bambino lasciato a piedi dall' autobus e tornato a casa in ipotermia autista sospeso e denunciato aperta inchiesta

Un bambino di 11 anni si è trovato da solo a piedi sotto la pioggia e il freddo, dopo che l’autista del bus lo ha fatto scendere a San Vito di Cadore. Riccardo ha raccontato di aver fatto fatica a camminare e di non sentire più le gambe. L’autista sospeso e denunciato, l’inchiesta aperta per capire cosa è successo davvero.

L'11enne Riccardo: "Non sentivo le gambe. Facevo fatica a camminare" È stato sospeso e denunciato l'autista che ha lasciato a piedi Riccardo, il bambino che aveva preso l'autobus ma è stato fatto a scendere a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, per aver pagato biglietto regolare e no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un autista è stato sospeso e denunciato dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve, in Cadore.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi da un autobus mentre tornava a casa.

Argomenti discussi: A San Vito di Cadore bambino lasciato a piedi dal bus, fa sei chilometri a piedi: Niente biglietto speciale? Devi scendere; ''Il bambino è arrivato a casa quasi in ipotermia. L'autista del bus l'ha lasciato a terra sotto la neve. Che colpa abbiamo se viviamo in territorio olimpico?''; Belluno, la denuncia: Bimbo lasciato a piedi dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro | Sospeso il conducente; Bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus sotto la neve: autista sospeso.

Sospeso l'autista che ha lasciato un bambino a piedi nella neve in CadoreAGI – È stato sospeso e denunciato l’autista che ha fatto scendere un bimbo di 11 anni dall’autobus perché aveva il biglietto sbagliato, costringendolo a percorrere 6 km fino a casa nella neve in Cado ... msn.com

A Vodo di Cadore un bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus cammina 6 km nella neve. E parte la denunciaHa camminato per sei chilometri, da solo, al freddo e sotto la neve, per tornare a casa dopo la scuola. Protagonista della vicenda è un bambino di 11 anni di Vodo di Cadore, nel Bellunese, costretto a ... tg.la7.it

