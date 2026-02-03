Un bambino di undici anni di Cadore è stato lasciato solo e costretto a camminare sei chilometri sotto la neve, dopo che l’autista dell’autobus gli ha negato il biglietto e lo ha fatto scendere. La madre del ragazzo racconta che, alla fine, autista e genitori hanno fatto pace, ma l’episodio ha fatto discutere molto sui social.

Un undicenne di Cadore è stato costretto a tornare a casa a piedi, percorrendo sei chilometri sotto la neve, dopo essere stato sceso dall’autobus da un autista che gli ha rifiutato il biglietto. L’episodio, avvenuto domenica sera a Calalzo di Cadore, ha scatenato un’ondata di indignazione in tutta Italia, diventando simbolo di un sistema di trasporto pubblico che sembra non tener conto delle esigenze dei più giovani. Il ragazzo, che non aveva il nuovo biglietto da 10 euro introdotto per le corse in zona olimpica, è stato fatto scendere da un bus della Dolomitibus. Nonostante la distanza e il maltempo, ha camminato fino a casa, in condizioni estreme, con la neve che copriva la strada e il freddo che ha reso il percorso particolarmente faticoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambino lasciato giù dall'autobus, pace fatta tra autista e genitori. La mamma: «Dai social non solo

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi da un autobus mentre tornava a casa.

Un bambino di 11 anni si è trovato da solo a piedi sotto la pioggia e il freddo, dopo che l’autista del bus lo ha fatto scendere a San Vito di Cadore.

