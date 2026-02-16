Bambino con cuore bruciato la notizia è arrivata nella notte

Nella notte, si è diffusa la notizia di un bambino con il cuore bruciato, dopo un grave incidente domestico. Il bambino si trova ancora in condizioni critiche all’ospedale Monaldi, dove i medici continuano a usare l’ECMO, un dispositivo che mantiene in vita il cuore e i polmoni. La sua sopravvivenza dipende ora dall’efficacia di questa macchina e dalla cura intensiva dei medici.

Resta critica la situazione del bambino ricoverato all’ospedale Monaldi, la cui sopravvivenza è legata da settimane all’ Ecmo, il supporto extracorporeo che sostituisce temporaneamente la funzione cardiaca e respiratoria. Secondo quanto riportato nel documento redatto dagli specialisti del Bambino Gesù di Roma, il cuore ricevuto con il trapianto del 23 dicembre non avrebbe mai ripreso una funzionalità adeguata. Nel frattempo, il quadro generale avrebbe mostrato una progressiva compromissione di altri organi vitali. La relazione medica, basata su esami strumentali e parametri clinici aggiornati, conclude che il ritrapianto “non è indicato”, almeno “allo stato attuale”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Un bambino di due anni e quattro mesi ha subito gravi danni al cuore a causa di un incidente, e ora si trova in condizioni critiche in terapia intensiva.

Il bambino napoletano con il cuore danneggiato ha ricevuto una diagnosi dura dall’ospedale Bambino Gesù: non può più ricevere un nuovo cuore.

