Bimbo col cuore ‘bruciato’ la brutta notizia dal Bambino Gesù | Non è più trapiantabile

Il caso del bambino napoletano sottoposto a trapianto di cuore continua a tenere con il fiato sospeso l’Italia intera. Una vicenda complessa, segnata da speranze e drammatici sviluppi clinici, che nelle ultime ore ha registrato un aggiornamento particolarmente pesante sul piano umano e sanitario. La storia del piccolo, appena due anni e quattro mesi, è diventata simbolo di una battaglia disperata per la vita, tra attese, indagini e accertamenti medici. Attorno al suo letto d’ospedale si intrecciano oggi valutazioni cliniche, verifiche giudiziarie e il dolore di una famiglia che non smette di sperare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

