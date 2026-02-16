Bambino col cuore bruciato il report dei super esperti spegne le speranze | reni e polmoni ormai compromessi
Il bambino con il cuore bruciato, causato da un incidente domestico, ha subito danni irreversibili a reni e polmoni, secondo il report dei medici. La relazione dettagliata rivela che le lesioni sono così gravi da ridurre drasticamente le possibilità di recupero. Un esempio concreto è l’assenza di funzioni respiratorie autonome, che costringe i medici a mantenere il bambino in ventilazione artificiale continua.
Il destino del bambino ricoverato all’ospedale Monaldi si è trasformato in un equilibrio fragile tra tecnologia e limite umano, tra ciò che la medicina può ancora tentare e ciò che il corpo non riesce più a sostenere. Il cuore ricevuto con il trapianto del 23 dicembre non ha mai ripreso a funzionare e da settimane la sua vita dipende dall’ Ecmo, la macchina che sostituisce temporaneamente l’attività cardiaca e respiratoria. Ma mentre la tecnologia tiene in funzione ciò che il cuore non riesce più a fare, il resto dell’organismo si spegne lentamente. Il nuovo report firmato dagli specialisti del Bambino Gesù di Roma descrive una progressiva compromissione degli organi vitali, con una catena di eventi clinici che ha reso la situazione drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L’infezione, l’emorragia, i reni: perché il bambino con il cuore bruciato non è più trapiantabile
Il bambino con il cuore bruciato non può più ricevere un trapianto, perché ha contratto un’infezione grave e ha subito un’emorragia cerebrale.
Bambino col cuore “bruciato”, l’annuncio del legale della famiglia: “Per l’ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile”
Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
