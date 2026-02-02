Gli scavi a Xigou, nel centro della Cina, portano alla luce tracce di vita umana che risalgono a quasi novanta millenni fa. I reperti trovati mostrano come gli ominidi di allora usassero strumenti e tecniche di vita più avanzate di quanto si pensasse finora, aprendo nuove prospettive sulla loro evoluzione.

A Xigou, nel cuore della Cina centrale, gli scavi archeologici hanno portato alla luce una sequenza di occupazione umana che si estende per quasi novanta millenni, rivelando un livello di complessità tecnologica mai visto prima in Asia orientale. I reperti, datati tra 160.000 e 72.000 anni fa, includono strumenti litici elaborati, tecniche di lavorazione del pietra avanzate e i primi utensili compositi mai identificati in quella regione. Queste scoperte mettono in discussione decenni di interpretazioni che ritenevano le popolazioni dell’Asia orientale meno innovative rispetto ai loro omologhi africani ed europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scoperte in Cina svelano nuovi dettagli sulla vita dei primi ominidi grazie a reperti archeologici antichissimi

Approfondimenti su Xigou China

La determina del Settore Tecnico del 8 gennaio 2026 ha sollevato polemiche a Frignano, dove la minoranza critica le modifiche al progetto di messa in sicurezza idrogeologica tra via Tessitore e Piazza Mazzini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Xigou China

Sembrano sassi, ma dentro brillano: in Cina scoperte uova di dinosauro il cui interno ha stupito anche gli scienziatiNel cuore della Cina orientale, tra strati di roccia che custodiscono la memoria della fine dei dinosauri, due uova fossili quasi perfette hanno restituito agli scienziati una sorpresa che sembra ... greenme.it

Cina, nuove scoperte di Chang’e-6 da studio del suolo lunare Secondo la China National Space Administration (CNSA), attraverso l’analisi sistematica dei campioni di suolo lunare raccolti dalla missione Chang’e-6, un team di ricerca dell’Università di Jilin ha - facebook.com facebook

Cina, turismo in crescita costante nello Xizang nel 2025 25 Gennaio 2026 LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Regione Autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, ha registrato oltre 70,73 milioni di visite turistiche nel 2025, con un aumento del 1 x.com