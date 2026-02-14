Neuropsichiatria infantile | studi reggiani svelano nuovi indicatori per diagnosi e cura disturbi del movimento

Due studi condotti a Reggio Emilia hanno individuato nuovi segnali utili per riconoscere e trattare i disturbi del movimento nei bambini. I ricercatori hanno analizzato diversi test motori, scoprendo indicatori più precisi per individuare le problematiche in età pediatrica. Questi risultati permettono ora ai medici di intervenire prima e in modo più mirato, migliorando le possibilità di recupero.

Nuove speranze per i bambini con disturbi del movimento: due studi reggiani aprono nuove frontiere nella diagnosi e cura. Reggio Emilia si conferma un centro di eccellenza nella neuropsichiatria infantile grazie a due studi innovativi che promettono di migliorare significativamente la diagnosi e il trattamento dei disturbi del movimento nei bambini. Le ricerche, pubblicate sulle prestigiose riviste scientifiche “Movement Disorders” e “Movement Disorders Clinical Practice”, offrono nuove chiavi di lettura per patologie rare ma trattabili e ampliano la conoscenza sulle basi genetiche di questi complessi disturbi.🔗 Leggi su Ameve.eu 'I nottambuli', donazione di materiale didattico e ludico alla Neuropsichiatria infantile L’associazione ‘I nottambuli’ ha raccolto fondi nel 2025 per sostenere la Neuropsichiatria infantile di Cento. ‘Una chitarra 100 emozioni’, artisti sul palco e teatro esaurito: il ricavato per i bimbi della Neuropsichiatria infantile Sabato 31 gennaio al teatro Victor di San Vittore si è svolta la terza edizione di ‘Una chitarra 100 emozioni’. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Disturbi del Movimento in età pediatrica: pubblicati due studi reggianiREGGIO EMILIA – Disturbi del movimento in età pediatrica, la Neuropsichiatria Infantile del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio Emilia si conferma centro di riferimento con la pubblicazio ... reggionline.com Asl Biella. Neuropsichiatria Infantile, Marina Patrini nuovo direttorePatrini proviene dall'Asl Cuneo 2 Alba-Bra dove dal 2010 ha ricoperto l'incarico di direttore della neuropsichiatria infantile. Dal 2009 è rappresentante del coordinamento Neuropsichiatria Infantile ... quotidianosanita.it L’équipe di #Neuropsichiatria infantile e la #SsdPsicologia della #AslOgliastra collaborano con i docenti per intercettare precocemente i disagi degli studenti facebook