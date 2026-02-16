Baffino è un motivo in più per votare Sì

Massimo D’Alema ha deciso di votare No alla riforma della giustizia, una scelta che aggiunge un motivo in più per sostenere il Sì. La sua posizione si è rivelata ieri in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha spiegato le ragioni della sua opposizione. D’Alema, noto anche come Baffino, ha criticato aspramente le modifiche alla legge e ha annunciato che il suo voto sarà contrario. Il suo gesto si inserisce in un dibattito pubblico molto acceso sul tema.

Da ieri c’è un motivo in più per votare Sì alla riforma della giustizia: Massimo D’Alema voterà No. Spezzaferro (il soprannome gli venne affibbiato nel Sessantotto perché il líder máximo si vantava di riuscire a piegare con due dita i tappi a corona delle bottiglie di birra) ha infatti comunicato la sua decisione al Corriere della Sera, con apposita intervista. Che la legge messa a punto dal ministro Carlo Nordio ricalchi in gran parte le proposte della Bicamerale, di cui lui stesso nel 1997 fu presidente, poco importa. Né conta che, coerentemente con l’impostazione tenuta negli anni passati, la maggior parte dei dalemiani, ossia del gruppo che con lui conquistò Palazzo Chigi, sia favorevole alla riforma. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Baffino è un motivo in più per votare Sì Referendum: Serracchiani, 'Casapound per sì, motivo in più per votare no' CasaPound si schiera a favore del sì alla riforma della giustizia, ma la voce di chi si oppone non si fa attendere. Cara Bindi, lei è una ragione in più per votare Sì Gentile Signora Bindi, desidero esprimere il mio apprezzamento per il suo ritorno a un ruolo pubblico ufficiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Baffino è un motivo in più per votare Sì; Pagelle - Senza Conte, il Napoli sarebbe tra il decimo e il dodicesimo posto. Dio salvi Scott McTominay Buongiorno disastroso, Juan Jesus in pericolosa regressione. Meno male che Rrahmani c'è. Lobotka è il più eroico di tutti ed è il difensore migliore. Di Fab.