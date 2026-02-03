CasaPound si schiera a favore del sì alla riforma della giustizia, ma la voce di chi si oppone non si fa attendere. La parlamentare Serracchiani commenta: “Casapound per sì, motivo in più per votare no”. La polemica si accende, mentre i cittadini si preparano a recarsi alle urne.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Sapete chi è appena scesa in campo per la riforma della giustizia? CasaPound. Secondo loro, 'chi ama l'Italia vota sì'. Peccato che CasaPound non ami l'Italia che conosciamo noi: quella antifascista e democratica, fondata sulla Costituzione e sul rispetto delle istituzioni". Così in un post su Instagram Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd. "Un'Italia che questa organizzazione non riconosce, collocandosi apertamente fuori dall'arco costituzionale. Eppure oggi sostiene la riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni. Una coincidenza? Difficile crederlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Serracchiani, 'Casapound per sì, motivo in più per votare no'

Approfondimenti su Referendum Riforma

L’ex presidente della Puglia, Vendola, si è detto combattuto tra il desiderio di votare sì e la scelta di andare a votare no.

Il referendum sulla giustizia rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sulle riforme proposte.

